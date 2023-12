Lookman pronto a partire per la Coppa d’Africa | potrebbe saltare Roma-Atalanta del 7 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il 2023 dell’si chiuderà con il lunch match di sabato (30 dicembre) contro il Lecce al Gewiss Stadium di Bergamo. Una sfida cruciale per la squadra di Gian Piero Gasperini, chiamata ad archiviare la sconfitta di Bologna per congedarsi nel miglior modo possibile dall’anno solare che volge al termine e dal proprio pubblico. Giusto per rimanere in tema di ‘ultime v0lte’, la gara contro i salentiniessere l’ultima, in campionato, anche per Ademolaprima della partenza con destinazioneche scatterà il prossimo 13in Costa d’Avorio e che vedrà l’atalantino tra i protagonisti più attesi. Il numero 11 nerazzurro, infatti, farà sicuramente parte della rosa della Nigeria che si presenterà ai nastri di partenza del torneo con una squadra ...