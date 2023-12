Lo studio della scienza a scuola non va bene | necessario approccio meno nozionistico Le parole del Nobel Parisi

Bergamo. Si sta per concludere la tre giorni dedicata la Bilancio di previsione 2024-2026 in Consiglio Regionale . “Un documento molto condizionato ... (bergamonews)

«Dai regione , a Natale puoi», è l’ironia (amara) degli studenti. Si è scatenato un acceso dibattito in questi giorni in Consiglio regionale a ... (open.online)

...delle uova di Pasqua - sta creando una sorta di 'unità di crisi' per aiutarla a superare questa fasesua carriera. Secondo indiscrezioni non smentite, Ferragni si sarebbe rivolta allo...La popolaritàcultura pop coreana ha anche aumentato la domanda di cibi coreani nei paesi più ... Unodel 2017, che ha analizzato il contenuto di 765 prodotti di pasta istantanea in 10 ...Ha oltrepassato oggi di un anno il secolo di vita, l’ultimo “carceriere” di Mussolini, ultracentenario, testimone unico di un evento storico in particolare che ...Un team di ricerca statunitense ha messo a punto un cosiddetto “martello pneumatico molecolare” contro il cancro, in grado di distruggere ...