LIVE Tournée 4 Trampolini | Qualificazioni Oberstdorf 2023 in DIRETTA | Cecon e Campregher superano il primo scoglio!

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51: Piomba giù nel finale lo statunitense Belshaw che si ferma a 106.5 e si salva con un punteggio di 97.8, anche lui qualificato per un soffio 16.50: Non bene anche il finlandese Valto che incontra diverse difficoltà con il vento a favore, punteggio di 97.3 ed è undicesimo, qualificato 16.49: Male lo statunitense Urlaub che si ferma a 104.5 e totalizza un punteggio di 86.7, è 15mo 16.48: Si difende con le unghie con un salto non straordinario, misura di 109.5 metri, punteggio di 103.7, settimo posto e qualificazione in ghiaccio 16.47: Salto mediocre del finlandese Nousiainen che atterra a 106.5 per un punteggio di 99.1 e nono posto provvisorio. Ora16.46: Non benissimo il giapponese Takeuchi che scende repentinamente nel finale a 115 metri, punteggio di 109.8 e sesto posto ...