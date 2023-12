LIVE Tournée 4 Trampolini | Qualificazioni Oberstdorf 2023 in DIRETTA | azzurri nella storia | avanti in quattro! Stupisce Insam

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18. Molto bene lo sloveno p. Prevc che sfrutta bene il calo di intensità del vento e va al comando con un salto da 138 metri, punteggio di 150.2 17.17 Buono il salto dell’austriaco Fettner che arriva a 132 metri per un punteggio di 138.4, quinto posto 17.16: Lo sloveno Zajc, campione del mondo in carica, arriva a 130 metri e totalizza un punteggio di 135.2, sesto posto provvisorio per lui d17.15: Il norvegese >Forfang fa valere classe ed esperienza, atterra a 137 metri, punteggio di 146.7 e secondo posto 17.13: Gran salto del tedesco Raimund che sfrutta al meglio la finestra di vento favorevole, atterra a 134 metri, punteggio di 148.6, primo posto con margine 17.12: Non un salto eccezionale per il norvegese Sundal che atterra a 120.5, è 14mo con ...