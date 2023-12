LIVE Tournée 4 Trampolini | Qualificazioni Oberstdorf 2023 in DIRETTA | azzurri nella storia | avanti in quattro! Bene Insam | accoppiamenti proibitivi

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50: Per oggi è tutto, l’appuntamento per la prima tappa della Tournèe dei 4è per domani dalle 17.15. Grazie per averci seguito e buona serata! 17.48: Questi gliqualificati per la gara di domani: 19 Q 23Alex ITA 122.5 128.8 35 Q 29 BRESADOLA Giovanni ITA 114.0 114.3 44 Q 17 CAMPREGHER Andrea ITA 109.5 103.7 45 Q 7 CECON Francesco ITA 108.5 102.1 17.47: Questi i primi dieci classificati della qualificazione di: 1 Q 57 WELLINGER Andreas GER 135.0 151.4 2 Q 55 GEIGER Karl GER 134.0 151.0 3 Q 45 PREVC Peter SLO 138.0 150.2 4 Q 41 RAIMUND Philipp GER 134.0 148.6 5 Q 42 FORFANG Johann Andre NOR 137.0 146.7 6 Q 47 HAYBOECK Michael AUT 132.5 146.6 7 Q 58 KRAFT Stefan AUT 8 Q 53 KOBAYASHI Ryoyu JPN 127.5 142.3 9 ...