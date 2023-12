LIVE Sci alpino | Gigante Lienz 2023 in DIRETTA | Shiffrin fa il vuoto | Brignone si gioca il podio

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI10.43 Partita Sofia Goggia. 10.42 La classifica dopo le prime 16: 1) Mikaela(USA) 1’01?82 2) Sara Hector (Svezia) + 0.63 3) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.03 4) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.495) Federica(Italia) +1.63 5) Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.63 7) Valerie Grenier (Canada) +1.71 8) Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.73 9) Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.77 10) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.81 10.41 Holtmann ottava a 1.73. Adesso la pausa, poi Sofia Goggia. 10.39 Liensberger non riesce più a tornare suilli di qualche anno fa in ...