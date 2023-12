LIVE Sci alpino | Gigante Lienz 2023 in DIRETTA | Federica Brignone seconda e leader nella classifica di specialità!

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MA0SCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.12 Vittoria n.92 in carriera per Mikaela Shiffrin. L’americana si è imposta neldicon 0.38 sue 0.45 su Hector. 14.11 Vince Mikaela Shiffrin con appena 38 centesimi su. Ha amministrato un vantaggio enorme. Comunque fantastico e importantissimo podio per l’azzurra. 14.10 Shiffrin al primo intermedio ha 1.80 di vantaggio, addirittura ha incrementato. Al secondo le resta 1.16. E’ comunque un margine abissale. 14.09 DIETROOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOO!!! Hectora 7 centesimi da una sontuosa...