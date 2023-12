LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2023 in DIRETTA | sbaglia Paris | Sarrazin e la Francia ad un passo dalla vittoria

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA12.01 Perdavvero non ci voleva il risultato odierno: ladiera cruciale per coltivare il sogno della Coppa del Mondo di. Uno ‘zero’ che potrebbe rivelarsi letale. 12.00 Il tedesco Romed Baumann scivola alla prima curva e si ritira. 11.58chiude per onor di firma a 6.72. Forse per lasarebbe stata dura, ma il podio sembrava a portata di mano.si è inclinato in una curva verso destra ed è scivolato. Che peccato. Per fortuna non si è fatto nulla. 11.57 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ...