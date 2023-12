LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna | Eurolega basket in DIRETTA | trasferta infuocata in Serbia

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAValencia-– La presentazione diBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 17a giornata di2023-2024. Stark Arena: è qui che lasi ritrova a dover fronteggiare non una squadra, ma un autentico muro, quello del. Le V nere tornano in campo in Europa con l’obiettivo di mantenere lo stesso record del Barcellona (11-5). Certo, rimangono due problemi fondamentali: il, dopo la sconfitta a inizio stagione con il Barça, in casa non ha più perso. E, per di più, arriva da ...