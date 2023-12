LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna 75-77 | Eurolega basket in DIRETTA | con Lundberg e Belinelli le V nere sbancano la Stark Arena

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-BASKONIA DALLE 20:30 Si chiude qui la nostra, vi rimandiamo chiaramente a Milano-Baskonia che è già iniziata da alcuni minuti per completare la serata cestistica italiana. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Nunnally 19;16 Assicurato dunque il mantenimento della top 3 in classifica per le V, che chiudono con il punto esclamativo il girone d’andata, inaspettato per grandi altezze eppure spettacolare per andamento! KAMINSKY TIRA PER VINCERE E SBAGLIA, LASEGAFREDOESPUGNA LA...