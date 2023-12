LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna 45-49 | Eurolega basket in DIRETTA | i serbi recuperano a metà terzo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-BASKONIA DALLE 20:30fallo di Dozier, che è al limite dei 24 ed è anche un regalo enorme a Cacok che va in lunetta. Prima, però, c’è il challenge chiamato da Obradovic per capire se il fischio è davvero arrivato prima della fine dei 24. 52-56 Che penetrazione di Cordinier, con la finta di passagggio! 52-54 Punter appoggia facilmente al vetro. Esce dal campo Hackett, bisogna ora vedere se il suo infortunio è serio come inizialmente è sembrato oppure se si tratta di un semplice spavento. 2’50” alla fine e cade malamente a terra Hackett, che si tiene il piede destro con estremo dolore. Per lui un movimento dopo il quale improvvisamente si è accasciato. 50-54 Tripla di Jaramaz. 47-54 Shengelia con l’appoggio partendo da una ...