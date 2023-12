LIVE Olimpia Milano-Baskonia 60-48 | Eurolega basket in DIRETTA | reazione degli ospiti nel terzo quarto | i meneghini rimangono a +12

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il: dopo 30?è ancora avanti 60-48! 60-48 KYLE HINES BATTE UN COLPO PER L’! 58-48 Ancora due punti per il giocatore nigeriano: i baschi ritornano a -10, Ettore Messina chiama subito time-out! 58-46 Chima Moneke manda a bersaglio uno solo dei due liberi a disposizione: -12! 58-45 2/2 anche per Nikolaos Rogkavopoulos dalla lunetta: parziale aperto dei baschi, con l’attacco milanese che sembra essersi inceppato. 58-43 2/2 per Matthew Costello a cronometro fermo: ilrosicchia qualche punto ai! 58-41 Sedekerskis col fallo! Il lituano sbaglia però il libero supplementare. 58-39 Matthew Costello emula il compagno dalla lunga ...

Per la diciassettesima e ultima giornata del girone di andata di EuroLeague Basketball, l'Olimpia Milano riceve il Baskonia, formazione che sotto la guida del subentrante Ivanovic si è portata in ...