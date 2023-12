LIVE Olimpia Milano-Baskonia 46-31 | Eurolega basket in DIRETTA | Nicolò Melli protagonista del secondo quarto | +15 al Forum dopo 20?

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui il primo tempo:due quarti l’conduce 46-31 sul! 46-31 NICOLOOO MEELLIII!! ALTRA BOMBA DEL CAPITANOOOOO 43-31 Step back di Markus Howard, che prova a tenere a galla il! 43-29 Johannes Voigtmann segna e subisce anche fallo! Il tedesco campione del Mondo aggiorna il bottino personale con 11 punti e ben 9 rimbalzi. 40-29 Marikovic col fallo! Il serbo segna anche il libero aggiuntivo. 40-26col tap-in: 11 punti per il reggiano! 38-26 2/2 per Kotsar a cronometro fermo, per il -12. 38-24 SCHIACCIATA DI POTENZA DI NICOLO’: ESPLODE IL, IL CAPITANO SUONA LA ...

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Baskonia , sfida valida per la 17^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Match casalingo se non decisivo ... (sportface)

Per la diciassettesima e ultima giornata del girone di andata di EuroLeague Basketball, l'Olimpia Milano riceve il Baskonia, formazione che sotto la guida del subentrante Ivanovic si ...