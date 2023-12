LIVE Olimpia Milano-Baskonia 34-20 | Eurolega basket in DIRETTA | accelerata dei campioni d’Italia | +14 a metà secondo quarto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-20 Sedekerskis dal pitturato prova scuotere i compagni! 34-18 NICOLOOO MEEELLIIII!! LA BOMBA DEL CAPITANO,INCONTENIBILE. 31-18 DIEEEGO FLACCADORIII!! MANO CALDISSIMA, SECONDA TRIPLA DELLA PARTITA E 11 PUNTI PER LUI. 28-18 Alex Poythress cattura il rimbalzo e lo converte in canestro: reazione meneghina! 26-18 Marinkovic elude la difesa meneghina: i baschi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio! 26-16 Contropiede di Moneke: uno-due degli ospiti e -10! 26-14 Euro-step di Cody Miller-McIntyre: iltorna a segnare! 26-12 TONUT IMPRENDIBILE: CHE GIOCATA DEL TRIESTINO, ESPLODE IL FORUM! 24-12 2/2 per la guardia ex Reyer Venezia dalla lunetta: massimo vantaggio pera +12,in netta difficoltà! 22-12 SCHIACCIATA ...

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Baskonia , sfida valida per la 17^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Match casalingo se non decisivo ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Baskonia , sfida valida per la 17^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Match casalingo se non decisivo ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Baskonia , sfida valida per la 17^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Match casalingo se non decisivo ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Baskonia , sfida valida per la 17^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Match casalingo se non decisivo ... (sportface)

...per vincere tutto con il Fenerbahce e chiudere al meglio la sua carriera in Italia all'... Clicca qui e scopri tutte le offerte attive SU SKY E IN STREAMING SU NOW OLTRE 300 ORE DI EVENTIE ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 18.30 Empoli - Lazio Sassuolo - Genoa ...45 HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA - PLAY OFFS- Motagua 02:00 INGHILTERRA CHAMPIONSHIP ...Per la diciassettesima e ultima giornata del girone di andata di EuroLeague Basketball, l'Olimpia Milano riceve il Baskonia, formazione che sotto la guida del subentrante Ivanovic si ...Per la diciassettesima e ultima giornata del girone di andata di EuroLeague Basketball, l'Olimpia Milano riceve il Baskonia, formazione che sotto la guida del subentrante Ivanovic si ...