LIVE – Discesa maschile Bormio 2023 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ile latestuale delladi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il contingente tricolore si presenta all’appuntamento in discreta fiducia dopo il recente successo di Dominik Paris in Val Gardena. Insieme all’altoatesino saranno presenti al cancelletto di partenza anche Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Per gli azzurri, tutti apparsi in un buono stato di forma nelle due prove cronometrate dei giorni scorsi, non mancano gli avversari dillo nella penultima gara di quest’anno, a cominciare dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde e dallo svizzero Marco Odermatt. Tenteranno di rovinare ...

... mettendo tutto in. Con Haaland fuori causa, è stato l'attaccante argentino il protagonista ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaforma...Grandi Muzio per vie centrali, palla per Zoma che va vicinissimo al gol. Palla fuori di poco. 46 - Inizia il secondo tempo. 45 - Finisce il primo tempo. 42 - VANTAGGIO LUMEZZANE!!!! Pisano ...Giornata ricca per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, che torna protagonista dopo le brevi vacanze natalizie per gli ultimi botti dell'anno. Attesissima la discesa libera maschile di Bormio ( ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della discesa maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per la Cop ...