LIVE Ciclocross | Superprestige Diegem 2023 in DIRETTA | quintetto in testa con Pidcock e van der Poel | Bertolini nono dopo due giri

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.01 Oggi le temperature sono molto più calde del solito: niente fanghiglia, rendendo la vita più facile ai corridori. 20.59, Iserbyt, Nys, Vanthourenhout e van derinal termine del secondo giro. Vestrynge sesto all’inseguimento,passa alposto! 20.58 Di nuovo tratto in sabbia e van derprova a mettersi in, maora rilancia! L’olandese rimane in scia. 20.56 Sempre Thibau Nys a fare l’andatura. 20.53 Si è creato un gruppetto di sette uomini in, si vedono Vanthourenhout, van der. 20.52 Il gruppo non si è ancora scremato. Primo ...