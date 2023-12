Litiga con il padre e lo uccide I dettagli dell’accaduto

(Di giovedì 28 dicembre 2023)con ile loa bastonate. Iad Arzachena in Gallura. Il giovane è stato arrestato Una tragedia si è consumata ad Arzachena in Gallura nella nottata, intorno all’una e mezza. Un uomo di 58 anni è stato ucciso dal figlio di 35 anni all’esterno di un locale in viale Costa Smeralda. La vittima si chiamava Giovanni Fresi ed era un noto orefice del posto. L’uomo è stato colpito a bastonate e sarebbe morto sul colpo. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, il figlio, Michele Fresi, è noto per i suoi problemi di abuso di alcol e droghe. Spiega l’Unione Sarda che il giovane, Michele Fresi, avrebbe “seguito ilsino alla sua abitazione e quando il genitore è sceso dall’auto lo ha improvvisamente colpito alla testa con un bastone. La vittima è ...

(Adnkronos) – Al culmine di una lite ha accoltella to all’addome la moglie , ricoverata ora in prognosi riservata a Prato. A intervenire la scorsa ... (giornaledellumbria)

Lovere . In evidente stato d’ebrezza ha litiga to con i gestori della pista di pattinaggio del paese sulle rive del Lago d’Iseo e poi spinto il ... (bergamonews)

Durante la cena Beatrice Luzzi ha litiga to con Letizia Petris per il vino e non è mancato un botta e risposta tra le due L'articolo Beatrice Luzzi ... (novella2000)

... ha evidenziato senza peli sulla lingua come il canadese "debba migliorare nella fase difensiva", oltre che lasciar perdere certi atteggiamenti, visto che troppo spesso "protesta egli ...gli avversari, si arrabbia se subisce troppi falli. Mi sembra quasi abbia perso la capacità del godersi la partita. Ha troppo spesso la faccia arrabbiata'. Parole che hanno spaventato l'...Come in questo caso. Christian De Sica: «Papà era bigamo: io ero figlio dell'amante con cui viveva. Mia moglie Per lei ho litigato con Carlo Verdone» Milano, violenta una 15enne in un b&b dopo una ...Morlaye Sylla è stato escluso dai convocati per la Coppa d’Africa dopo aver accusato il suo CT di avergli rubato una maglia che aveva ...