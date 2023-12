L’Italia incassa la 4a rata del Pnrr da 16 | 5 miliardi Sinora Roma ha ricevuto da Bruxelles101 miliardi tra prestiti e sovvenzioni

Nel giorno in cui L’Italia incassa i 18,5 miliardi della terza rata e getta le basi per fare sua entro l’anno la quarta, al Centro studi americani ... (formiche)

Bruxelles -la quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), un bel gruzzolo da ...Intanto il dt granataun "no grazie" dal Catanzaro per ... appuntamento a Milano per'inizio di gennaio.'Atalanta ha ... in occasione della sfida trae Olanda Under 19. Nei Paesi Bassi ...