Liste e alleati | Elly bloccata Il Pd sta scoppiando

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La leader non tiene testa a Conte e non decide. Mugugni: "È la strategia dell'opossum". Il caso Firenze

Non a caso il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa , sarà nell'Isola dal 30 dicembre per chiudere ledel Carroccio e trattare con glisul nome del candidato. La preferenza di ...... segretario sardista, ma glihanno fatto altri nomi, tra cui quelli di Truzzu e del ... Noi stiamo preparandomolto forti, provincia per provincia, con innesti esterni. Saranno candidate ...di Andrea Tramonte Matteo Salvini ribadisce il suo sostegno alla ricandidatura di Christian Solinas. Ma stavolta è ...“Qui a rappresentare la nostra felicità per la vittoria del centrodestra alle Provinciali e per l’elezione dei due consiglieri di Forza Italia Enzo Fuschini e Anna Iachetta. I complimenti vanno anche ...