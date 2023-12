L’Iran promette vendetta | l’escalation in Medio Oriente è dietro l’angolo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Seyed Razi Mousavi non era solamente un consigliere di lunga data della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana in Siria, non era solamente il direttore dell’ufficio che collega Damasco con, non era solamente la mente che gestiva il trasporto delle attrezzature iraniane nell’area di Damasco e da lì verso i depositi di munizioni degli Hezbollah in Libano, ma anche amico fraterno di Hassan Nasrallah, il capo di Hetzbollah, e uomo di fiducia del Presidente iraniano Ebraim Raisi. Già questo curriculum sarebbe bastato a metterlo nel mirino dei piloti israeliani, ma la sua uccisione mirata, anche se Israele come da prassi tace, potrebbe essere arrivata con la conferma delle voci che sono girate, sia in Israele sia in quella parte di mondo occidentale che non si fa ingannare dalla sfacciata propaganda anti-israeliana, che facevano di lui uno degli ideatori del ...