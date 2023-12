L' insopportabile moralismo degli influencer

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I cosiddettidevono esplicitare la beneficenza per cui sono lautamente pagati... Per i loro business, che include ipocrisie e doppiezze, c’è chi li paragona ai politici. Vero, ma nel caso di questi ultimi c’è anche un pubblico interesse. Non solo l’incasso. Ma cosa spinge une una ditta a far credere che il prodotto da loro venduto giova all’umanità, fa beneficenza a malati, poveri e bisognosi? La molla principale è cinica: vendere di più con la scusa di compiere una buona azione, battere la concorrenza, soprattutto se i prodotti industriali sembrano tutti più o meno equivalenti, dando una motivazione in più d’acquisto che magari giustifica pure un prezzo più alto rispetto a quelli dei prodotti concorrenti. Anche per l’la ragione cinica è la stessa; incassare di più, risolvendo la generosità esibita in ...