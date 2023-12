L’immunologa Antonella Viola | “Anche io molestata due volte sul lavoro | non denunciai”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023)e professoressaha denunciato diversi episodi di molestie sessuali subite nel corso della sua carriera accademica., attualmente membro del direttivo del Centro Elena Cornaro per le questioni di genere all’Università di Padova, ha condiviso con la Repubblica due episodi personali di molestie. Il professore: “Posso renderti la vita molto complicata” Il primo episodio risale al periodo immediatamente successivo alla sua laurea in Biologia, quando, durante un esame di ammissione al dottorato di ricerca, subì un tentativo di ricatto sessuale da parte di un professore ordinario. Nonostante fosse riuscita a superare l’esame, il professore le fece capire che avrebbe potuto complicarle la vita accademica se non avesse accettato di frequentare il suo studio regolarmente: ” Un professore ...