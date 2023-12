Licia e Mirko si sono amati davvero | la rivelazione di Cristina D’Avena che conferma il flirt con Paquale Finicelli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Anni ’80, capelli cotonati e glitter. Su ItaliaUno irrompe la serie ispirata ai cartoni animati Kiss Me. Per spiegarla alla Gen Z, protagonista era(per l’appunto), innamorata di quello che potrebbe essere un Damiano dei Maneskin ante litteram:dei Bee Hive. Ora, nella serie i due attori erano interpretati dae Pasqualee tutti i ragazzini davanti allo schermo tifavano per un amore anche fuori dallo schermo. Ebbene, eccoci qui:, oggi 59enne, ha confessato che la storia si è compiuta. “Tra noi c’era molta simpatia, c’è stato un piccoloma avevamo 20 anni, ci stava che ci scappasse l’innamoramento”, ha detto all’Adnkronos. Per i Millennial che si trovano a leggere, è forse giunta l’ora di ...

