Liceo del made in Italy | iscrizioni al via dal 18 gennaio Classi prime nei licei delle scienze umane con opzione economico-sociale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre la legge 27 dicembre 2023, n. 206, con le disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela delin. All'articolo 18 la descrizione sul nuovodelin, col fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse alin. L'articolo .

E' stato approvato oggi in via definitiva in Senato il disegno di legge Made in Italy che prevede anche l'attivazione del nuovo Liceo . Le iscrizioni ... (orizzontescuola)

Via libera da parte del Senato al disegno di legge che istituisce il " Liceo del Made in Italy ". La novità rappresenta un'importante svolta ... (orizzontescuola)

Coordinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, questo organismo sfrutterà l'assistenza tecnica dell'INVALSI e dell'INDIRE, senza però comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla riforma degli istituti tecnici professionali al liceo del made in Italy: non solo teoria ma anche tanta pratica tra i banchi di scuola, per aiutare gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro.