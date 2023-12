Letta e l’elogio verso Delors | “Le sue idee per battere i sovranismi”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Repubblica” è intervenuto l’ex segretario del Partito Democratico, EnricoDal 2016 Enricoha ricevuto un importante incarico, ovvero quello di presiedere l’istituto ‘Jacques‘. Dal Consiglio e dalla Commissione Ue è stato incaricato di redigere un rapporto sul futuro del mercato unico europeo. Un documento che verrà presentato nel mese di aprile del prossimo anno dove sono raffigurati molti pensieri e conversazioni dello stesso. Una Europa che, nell’ultimo periodo, tende a dimostrarsi molto fragile. L’ex segretario del Partito Democratico, Enrico(Ansa Foto) Notizie.comAlla domanda su cosa resta della sua ereditàfa sapere: “La possiamo trovare nella sua frase più importante e completa come ...

... il consigliere di palazzo Chigi che poi è'unico della ... da Marcello Pera a Giannihanno già detto come la pensano sul testo,... la maggioranza ha già abbastanza " e si lancia in un...Politica La sveglia di Gianniper i sonnambuli ... Al Pd manca una riflessione seria sulla politica estera Fino a quando'... Sta facendodel terrorismo di stato No, però Israele lo ha ...