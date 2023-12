L' esercito russo cerca di sfondare su 7 fronti | cosa succede in Ucraina

Con un decreto in cui si prevede l'aggiunta di 170mila soldati all'esercito, mentre sul campo non ci sono grossi avanzamenti (ilpost)

Un video di guerra mostra la distruzione di un obiettivo nemico da parte dell': nelle immagini del drone l'esplosione del mezzo militare ucraino. Nelle immagini in bianco e nero la deflagrazione: l'Uav prende la mira, segue il bersaglio nemico e poi lo distrugge. ...Nel briefing della mattina, Kiev ha poi fornito i suoi dati riguardo le perdite inflitte all'dall'inizio della guerra. Nelle ultime 24 ore avrebbe eliminato 920 militari russi, '...Aumenta la pressione della Russia nell'est dell'Ucraina. Le forze del Cremlino stanno cercando di avanzare su sette fronti nel Donetsk e nel Lugansk, come ha sottolineato in un briefing lo Stato ...L'attacco alla nave da guerra russa Novocherkassk nel porto di Feodosia, in Crimea, ha alzato la tensione al Cremlino che ora, attraverso il suo portale di propaganda, minaccia ritorsioni ...