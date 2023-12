Legge sul made in Italy | dal liceo alla tutela delle eccellenze passando per il fondo sovrano | le novità

“A settembre, il governo aveva preso in quest’aula impegni precisi per contrastare il caro scuola e sostenere il diritto allo studio. Ci ritroviamo ... (orizzontescuola)

made in Italy: dal liceo alla tutela delle eccellenze passando per il fondo sovrano, le novità L'atteso disegno diMade in Italy , che prevede una serie di disposizioni relative ...Nella pagina Internet della presidenza egiziana siche ''il piano è stato elaborato dopo aver ... Inoltre Hamas e la Jihad islamica insistonofatto che un accordo di scambio tra ostaggi e ...L'Egitto ha confermato di aver presentato a Hamas e a Israele un piano in tre fasi per arrivare a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma al momento nessuna delle parti ha risposto. Lo ha dichi ...Punterebbe a modificare la legge sulla caccia (n.157 dal 1992) il disegno di legge d'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Bartolomeo Amidei, ...