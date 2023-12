Legge di bilancio | Manzi PD | “Il governo dimentica di investire sul futuro”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “A settembre, ilaveva preso in quest’aula impegni precisi per contrastare il caro scuola e sostenere il diritto allo studio. Ci ritroviamo a dicembre con l’anno scolastico ormai al giro di boa e unadiche non contiene alcuna misura per far fronte al caro libri e ai costi che le famiglie si trovano a sostenere per garantire la frequenza scolastica dei propri figli. Ildelle promesse, degli annunci a vuoto ha, per l’ennesima volta, tradito i cittadini, costruendo una manovra priva di anima e di ogni idea di sviluppo e di crescita della società”. L'articolo .