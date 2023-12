Lee Sun-Kyun suicida per vergogna | l’attore di Parasite crollato dopo l' ultimo interrogatorio sull' uso di droga

Leggi autoritarie in Sud Corea Un'accusa per cui, stando alle severe leggi riguardanti l'uso di droghe del Sud Corea, Paese in cui la vendita di ... (247.libero)

Alla fine,- kyun non ha retto la vergogna. È questa almeno la tesi del popolo della rete, dopo il ritrovamento del suo corpo privo di vita in ...In quell'occasioneavrebbe chiesto di essere sottoposto alla macchina della verità. Alla fine, Lee Sun-kyun non ha retto la vergogna. È questa almeno la tesi del popolo della rete, dopo il ritrovamento del suo corpo privo di vita in auto ...Lee Sun-kyun, svelate le cause della morte: l'attore di Parasite ha compiuto un gesto estremo perché rischiava il carcere. Dopo l'annuncio della morte di Lee Sun-kyun sono state svelate anche le cause ...