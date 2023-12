Lecce | per l’Atalanta oltre agli squalificati Banda e Pongracic out anche Almqvist

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilsi appresta ad arrivare in quel di Bergamo dopo la sconfitta di San Siro. La trasferta bergamasca porterà però dei patemi a Roberto D’Aversa che dovrò fare a meno di alcune pedine importanti. Infatti, contro l’Inter sono arrivate le squalifiche per. A peggiorare la situazione si è infoltital’infermeria. Sono stati a riposo Burnete e Dermaku, che lamenta un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore: per lui stagione praticamente conclusa. Lo svedeseprosegue nel lavoro personalizzato, e non sarà disponibile per la sfida contro gli orobici. Domani mattina allenamento di rifinita, a porte chiuse al Via del Mare, prima della partenza per Bergamo. SportFace.