Lecce | Banda e Pongracic squalificati | resta out Almqvist

...per ildi Roberto D'Aversa, in vista dell'ultimo impegno dell'anno solare sul campo dell'Atalanta. Dall'undici titolare certe le assenze del difensore Pongracic e dell'esterno sinistro, ...Ai giallorossi, reduci dalla sconfitta contro l'Inter, mancheranno Pongracic esqualificati. Per Sansone una maglia da ...Federico Baschirotto, un muro in difesa e pericoloso nei calci piazzati in attacco, si candida ad essere protagonista dell’ultima gara casalinga dell’Atalanta, quella contro il Lecce di sabato alle 12 ...Seduta di allenamento mattutina per il Lecce di Roberto D'Aversa, in vista dell'ultimo impegno dell'anno solare sul campo dell'Atalanta. (ANSA) ...