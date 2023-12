Leao | voglio rivivere l' emozione scudetto col Milan

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Loè stato il momento più bello della mia carriera. Lo volevo da tanto tempo, e come me tutti i tifosi del. Vincerlo nuovamente dopo 12 anni è un sogno che è diventato realtà. Non ...

Non dimenticherò mai quando siamo andati in Piazza Duomo, è stato incredibile eriviverlo il prima possibile": Rafaelsi racconta al canale YouTube della Lega Serie A e ammette di voler ...Commenta per primo Rafasi è concesso al canale YouTube della Lega Serie A, un'occasione per la stella del Milan di ... è stato incredibile eriviverlo il prima possibile'. PASSATO - 'Il ...L'attaccante portoghese punta sul gruppo per la risalita: "L'atmosfera nello spogliatoio è bellissima, siamo molto uniti" ..."Lo scudetto è stato il momento più bello della mia carriera. Lo volevo da tanto tempo, e come me tutti i tifosi del Milan. Vincerlo nuovamente dopo 12 anni è un sogno che è diventato realtà. (ANSA) ...