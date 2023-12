Le star amano il calcio italiano | Rita Ora con la maglia del Genoa | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilha presentato la sua terzae lo ha fatto in grande stile, regalandone una alla popnnicaOra, che ha deciso di indossarla e sfoggiarla sui social. Ancora una volta ilfa breccia nel cuore dei vip. Dopo Emily Ratajkowski, immortalata con unadel Napoli mesi fa, adessoOra fa sognare tutti con la terzadel, The Dark Goden Side of. EMILY RATAJKOWSKI NAPOLI Emily Ratajkowski pazza per il Napoli: lamanda in tilt i fan “Vogliamo evidenziare la forza del nostro brand interagendo con celebrità e ...