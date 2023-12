Le previsioni meteo per venerdì 29 dicembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni associati. Peggiora in serata con pioviggini attese sui settori costieri. Temperature comprese tra +7°C e +13°C. Lazio Giornata stabile ma uggiosa nel corso delle ore diurne. Atteso un peggioramento nel corso delle ore serali con deboli precipitazioni in transito. NAZIONALE AL NORD Tempo stabile al mattino ma con molte nubi basse e locali piogge sulla Liguria, sereno o poco nuvoloso sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi e isolati piovaschi sulla Liguria. AL CENTRO Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti nuvolosi, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori aperture sulle regioni adriatiche. In serata e in nottata ...