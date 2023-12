Le dieci cose ok sono undici! buone che mi ricorderò di quest’anno

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 dicembre 2023) «Se il 2023 sarà movimentato anche solo quanto il 2022, ne mangeremo delle»: si chiudeva così il listone 2022, e la frase – letta oggi – ha più che mai avuto il sapore del presagio. Abbiamo viaggiato, assaporato, gustato, scoperto innumerevoli, su e giù per l’Italia. La maggior parte ve le abbiamo raccontate su Instagram, moltediventati articoli che avete letto e condiviso. Alcune, speriamo, sitrasformate in esperienze condivise, che avete vissuto perché ve le abbiamo consigliate. E come ogni fine anno, ci piace ripercorrere questi ultimi 365 giorni e ricordare quello che è rimasto più impresso nel cuore e nel palato: speriamo davvero vogliate seguirci anche questa volta! Sustanza a Napoli Senza alcun dubbio, “la” cena dell’anno l’abbiamo assaporata a Napoli, alla tavola raffinata e colta di ...