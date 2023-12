Le ballerine nere chiedono punte in tutte le tonalità | “Siamo stanche di ‘panchettarle' ”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sun una che ce l’ha fatta ci sono migliaia diche rinnovano la richiesta di maggior inclusività. Robin Williams (chissà se il nome le avrà portato fortuna) per la prima volta dopo 60 anni, durante la sua esibizione de lo ‘Schiaccianoci‘, ha finalmente potuto indossare scarpe per danzare, le famose “”, marroni, ovvero dello stesso colore della sua carnagione, senza ricorrere alla pratica del “pancaking“. Ma cos’è questa consuetudine e perché è così diffusa tra i ballerini? Un esempio di “pancaking” (Facebook)La pratica del “pancaking” La pratica, conosciuta nella comunità danzale come “pancaking”, è diventata un rituale obbligato per i danzatori e le danzatrici, perché l’abbigliamento da balletto tradizionale è progettato per abbinarsi alla carnagione chiara. L’espressione “panchettare le”, ...