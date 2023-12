Lazio | Guendouzi | ' Voglio vincere qui con Sarri In futuro'

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ROMA - "Le vittorie per lasono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obiettivi. Per questo abbiamo l'obbligo dipiù partite ...

La Lazio ha scoperto in Mateo Guendouzi un centrocampista che possa prendersi tutte le responsabilità soprattutto in un clima ed in un momento ... (sportface)

Matteoè pronto e carico per la sfida con i ciociari. Altra occasione per risalire la classifica, non si può sbagliare. Il centrocampista della, nel match program che anticipa la ...Laha scoperto in Mateoun centrocampista che possa prendersi tutte le responsabilità soprattutto in un clima ed in un momento complicato per i biancocelesti. Il primo sigillo contro l'...Durante la conferenza stampa in vista della gara contro il Verona, il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra, citando anche la ...Il centrocampista, sempre più leader, parla alla vigilia del match contro il Frosinone: "Abbiamo l'obbligo di vincere" ...