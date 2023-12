Lazio-Frosinone venerdì 29 dicembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Altro derby all’Olimpico, quello regionale già andato in scena contro la Roma, e laci arriva dopo il pesante successo 2-0 sul campo dell’Empoli, non tanto per i tre punti che hanno comunque rinvigorito la classifica dopo la sconfitta contro l’Inter ma perché i biancocelesti hanno perso in sequenza Immobile e Luis Alberto ovvero InfoBetting: Scommesse Sportive e