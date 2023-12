Lazio-Frosinone | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 28 dicembre 2023)è una partita valida per la diciottesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:, tv e. Nella trasferta empolese laha riassaporato la gioia dei tre punti grazie a due dei suoi uomini migliori, Guendouzi e Zaccagni, entrambi a segno contro i toscani. Una vittoria scacciacrisi per i biancocelesti, soltanto noni in classifica e attardati nella corsa all’Europa. Marusic – IlVeggente.it (Ansa)Gli uomini di Maurizio Sarri non vincevano fuori casa in campionato dallo scorso ottobre: il rendimento esterno – tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte – è stato uno dei principali problemi dei capitolini in questo girone d’andata, oltre a quello realizzativo. Larispetto alla passata ...