Lazio | Felipe Anderson non si ferma mai | c' è un record all' orizzonte

2023-12-21 15:02:00 Arrivano conferme: Il futuro di Felipe Anderson alla Lazio è sempre più in bilico. Il contratto scadrà ... (justcalcio)

Il futuro di Felipe Anderson alla Lazio è sempre più in bilico. Il contratto scadrà a giugno, le avance di altri club (Juventus... (calciomercato)

La Juventus ha fatto un'offerta ufficiale da 4 milioni di euro di stipendio annuo per quattro anni a Felipe Anderson . La notizia la riporta... (calciomercato)

Felipe Anderson - rinnovo con la Lazio? Non ho deciso

"A che punto è il mio rinnovo con la Lazio? Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l'abbiamo trovato. È un momento ... (247.libero)