L' Assemblea dell' Associazione Comuni del Moscato ha ospitato i vertici del Consorzio di Tutela

L''Associazione Comuni del Moscato, che si è svolta a Santo Stefano Belbo martedì 19 dicembre, è stata importante per la presenza dei vertici del Consorzio di Tutela'Asti e del ......ed ora gli stessi possono fare gli investimenti e i miglioramenti necessari a tutto vantaggio'... Mi dispiace soprattutto che pochi giorni fa a Fiumicino in una affollatapubblica con i ...L’Assemblea dell’Associazione Comuni del Moscato, che si è svolta a Santo Stefano Belbo martedì 19 dicembre, è stata importante per la presenza dei ...Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, riunito oggi in seduta ordinaria, ha approvato all'unanimità il progetto di legge “Valorizzazione dei negozi storici.