L’arbitro Orsato e la proposta dall’Arabia | la decisione

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il direttore di gara ha ricevuto unada mille e una notte dalla Saudi League, una di quelle che capitano una volta nella vita Una notizia che ha del clamoroso e che ha lasciato perplesse tante persone. Il mondo del calcio e soprattutto quello degli arbitri che non si capacitano di cosa sta succedendo. Già perché Daniele, il fischietto di Schio più famoso d’Italia, sta per lasciare la serie A per volare negli Emirati Arabi a fare il suo lavoro, non più per la federazione italiana, ma per la Saudi League. Aveva già diretto alcune partite di quel campionato, ma è talmente piaciuto per la sua autorità ed esperienza con i giocatori e sul campo da stregare i padroni del petrolio. Il direttore di gara della Serie A Danieleverso l’Arabia (Ansa Notizie.com)A riportarlo per prima è stato il quotidiano Tuttosport, grazie a ...