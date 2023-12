Lapo si libera di Ideas | vendute le azioni dell' agenzia di comunicazione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Venduto il marchio di Italia Independent, società quotata avvitatasi mesi fa in una crisi irreversibile,Edovard Elkann dice addio anche a Independent, l’die pubblicità da lui fondata e che nel 2018 aveva visto entrare nel capitale il grande gruppo francese di advertising Publicis con una quota del 60% detenuta dal veicolo Mms Italy. Segui su affaritaliani.it

società quotata avvitatasi mesi fa in una crisi irreversibile,Edovard Elkann dice addio anche a Independent Ideas, l'agenzia di comunicazione e pubblicità da lui fondata e che nel 2018 aveva ...Venduto il marchio di Italia Independent, Lapo Edovard Elkann dice addio anche all'agenzia di comunicazione Independent Ideas ...