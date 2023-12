L’annuncio di Fontana | «Il Giurì d’onore chiesto da Conte per le frasi di Meloni sul Mes si farà»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023) «Ho assunto una decisione qualche giorno fa. Si». Lorenzo, durante l’annuale appuntamento di auguri con la stampa parlamentare, ha annunciato che ilrida Giuseppe. Il leader del Movimento 5 Stelle aveval’istituzione della Commissione d’indagine – prevista dall’articolo 58 del Regolamento – per le affermazioni fatte dalla premier la scorsa settimana in aula sul Mes e la firma del governo(poi rivelatesi false).ha ritenuto lesive della sua reputazione quelle accuse sull’aver agito con il «favore delle tenebre» – frase cheha usato parafrasando l’avversario – per dare l’assenso alla riforma del Mes, il fondo europeo che l’attuale maggioranza ha ...