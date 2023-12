L’anno che verrà 2024 con Annalisa | Il Volo | Sangiovanni | Ricchi e Poveri

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Su Rai1 tornache, per il Capodanno ospiti di Amadeus da Crotone, Ile molti altri Dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella domenica 31 dicembre su Rai1 in ondache, lo show condotto da Amadeus dalla Piazza Pitagora di Crotone. Un ricco cast che comprende alcuni nomi che vedremo protagonisti al prossimo Festival di Sanremo, come, Paola & Chiara, i, Il, The Kolors, Dargen D’Amico e Mannini. Presenti sul palco con la loro ironia anche Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Gli Autogol. Amadeus