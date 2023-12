L' amicizia improbabile fra un avvocato tutto d' un pezzo e un ex galeotto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo l’ottimo incasso di Belli ciao, Pio e Amedeo tornano oggi al cinema con il film Come può uno scoglio. Una commedia diretta da Gennaro Nunziante – regista dei primi film di Checco Zalone – che promette divertimento e tante risate (alla faccia del politicamente corretto). Natale in tv e al cinema: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › “Belli ciao”, ...

Ovviamente le cose non vanno come sperano e tra i rapitori e l'ex 'Gatto' nasce un feeling che diventa quasi. L'banda - che agisce tra Ischia, Procida, Napoli e San Giuliano del ...A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuovain un posto molto, mentre la sempre più assidua presenza ...Per costruire un’amicizia “improbabile” ci sono voluti sei anni: «La prima volta che mi sono trovata in una stanza con uno di loro ho pensato “Oddio, cosa ci faccio qui” - dice Moro - mi aveva portato ...