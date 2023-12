“La vita in diretta” | Chiara Ferragni al centro del mirino | l’intervento di Matano

Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini (Us, foto di Iwan Palombi) Tutti in ferie meno uno ( Mattina ). Il programma del buongiorno di Rai1 andrà in ... (davidemaggio)

A perdere latutti gli occupanti dell'ambulanza. L'equipaggio della POTES di Fossombrone: il ... L'ambulanza eraall' ospedale di Urbino , dove Serfilippi era atteso per un intervento ...Il personaggio interpretato da Pedro Alonso viene infatti riportato inal periodo in cui ... in 8 episodi, creata, scritta eda Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Continua a leggere ...Passi il pane tostato ma più di tutto è il burro che sostituisce l’olio di oliva che molti non hanno digerito. Anna Moroni al tavolo de La vita in diretta non ammette niente del genere. Passi il pane ...La finale di Ballando con le Stelle è stata una delle più viste e l'edizione appena conclusa continua a far parlare dei protagonisti. Le punte di diamante di quest'anno ...