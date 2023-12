La vera rigenerazione si fa con le persone L’intervento di Laura Lieto

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Abbiamo per almeno due decenni osservato nelle città un fenomeno di ristrutturazione del capitalismo che ha trovato la sua forma peculiare nelladi quartieri in declino, ex enclave sociali che erano state funzionali a processi economici da tempo tramontati, andate incontro a importanti processi di spopolamento e svalutazione del capitale immobiliare, quasi sempre collocate in aree prossime alle zone centrali più pregiate. Parliamo di processi di recupero di immobili dilapidati e a basso costo, con conseguente sostituzione anche molto rapida di popolazione residente, aumento degli sfratti e impennata dei valori immobiliari, dal correlato oramai ‘classico’ di nuovi caffè, gallerie d’arte e nuovi condomini per uffici o residenze da mercato medio-alto. Negli Stati Uniti, dove il fenomeno prende comunemente il nome di gentrification, la correlazione tra ...