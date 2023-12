La terapia della speranza | Schumacher portato in giro su una Mercedes

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il 29 dicembre segna un decennio esatto dall'incidente che ha cambiato per sempre la vita di Michaelsulle nevi di Meribel, quando il leggendario pilota tedesco cadde mentre sciava fuori pista. La sfortuna volle checolpisse la testa contro una roccia, subendo un grave trauma cranico nonostante indossasse il casco, e da quel momento la sua vita entrò in un limbo senza tempo e spazio.Dopo il coma, due interventi alla testa e il ricovero in una clinica svizzera,è tornato a casa, ma le notizie ufficiali sul suo stato di salute sono cessate. La moglie Corinna ha descritto Michael come "diverso", sottolineando che, nonostante le cure ricevute, nulla è più come prima. Questo "Schumi diverso" ha ricevuto le migliori cure possibili, cercando di riportare indietro il vecchio Michael o almeno qualcuno che gli ...