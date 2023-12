La scommessa del giorno | singola e raddoppio del 28 dicembre

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023)La giornata calcistica di oggi non prevede un palinsesto particolarmente ricco. Ci dobbiamo riferire quasi obbligatoriamente alla Premier League e alla finale di Supercoppa egiziana. Per quanto riguarda laabbiamo preso in considerazione la partita Brighton – Tottenham. La squadra di De Zerbi dopo un inizio di stagione che ha fatto sognare i tifosi non se la passa nel migliore dei modi. Il Brighton non vince da quattro partite anche se in casa è stato sconfitto una sola volta. Dal canto suo il Tottenham sta disputando una buona stagione. Gli Spurs hanno vinto le ultime tre partite e lontano da casa hanno ceduto il passo solo al Wolverhampton. Potrebbe essere arrivato il momento di tornare alla vittoria per i padroni di casa, quindi per una...